PLG新北國王隊球迷為場上球員好球喝采。（新北國王提供）

PLG新北國王21日在季後賽首輪第2戰於主場留住勝利，取得2比0領先聽牌，全場投進7記三分球、轟下35分的洋將曼尼高是功臣之一，不過賽後指出自己也發生8次失誤，是美中不足之處。

賽後場邊訪問時，曼尼高提到，雖然球隊在第3節遇到一些波折，所幸順利挺過考驗而奪勝，對於自己得分上的貢獻，他認為場上出賽的5名球員每個都很重要，都需要有人隨時可以跳出來貢獻，他就是盡力做好工作，令他比較不滿的是自己也發生8次失誤，可能因此讓球隊多掉了10分，必須再多留意失誤問題。

攻下全隊次高15分的國王隊隊長楊敬敏則說，儘管已經聽牌，球隊還是要保持專注，並準備好自己，他也對團隊有信心，接下來客場還是提醒隊友打出自己的風格爭取勝利。

夢想家總教練賴柏霖指出，肯定球員打了三節半好球，可惜球隊不會打領先球，幾個暫停後上場執行度也不好，因此又被對方要回氣勢，雖然0比2落後是很大劣勢，但系列賽還沒結束前都有後望，回主場後要盡快調整、奮力求勝。