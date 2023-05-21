李昇基開心和粉絲打招呼。（陳俊吉攝）

李昇基賣力演唱，讓粉絲聽得如癡如醉。（陳俊吉攝）

李昇基暌違4年來台，積極用中文和粉絲互動。（陳俊吉攝）

36歲韓國男神李昇基日前宣布5月初展開「The Dreamer's Dream- Chapter2」亞洲巡迴演唱會，台灣站今（21日）晚間在台北國際會議中心（TICC）登場，是他首度以人夫身分來台會粉，今以一席白色西裝如同「白馬王子」般帥氣登場，飆高音獻唱〈走少年路〉，讓現場2000人聽得如癡如醉。

暌違4年來台，雖因為設備問題，延後15分鐘才開始，李昇基一開口就積極用全中文問候：「大家好，台北。哇！好久不見，我是李昇基，我來台北很開心。我想你們了，你們想我了嗎？謝謝。」誠意十足，接著表示「很久沒來台灣了，但一點都不覺得陌生」，聽到粉絲高喊「記得常來」，他立刻回應「我會常來的，也感謝今天大家來到現場支持我」。

而他去年年底爆出遭前東家積欠收入後，上月也舉辦了婚禮娶回交往2年的小6歲李多寅，但卻選擇放棄蜜月旅行，立刻舉辦巡演，他今也感性表示：「過去半年我身邊發生很多事情，在那之中還是想跟大家見面，本來想辦粉絲見面會，但最後還是決定用演唱會的形式，重新找回歌手身分。大家覺得哪個更好呢？演唱會還是見面會？」

為了能夠與台粉有更多的交流，李昇基也說：「這次來（台灣舉辦演唱會）一直想要多說一點中文，畢竟以前我高中第二外語還是選修中文，有記起來一點了，我回韓國之後也想把書再拿出來複習。」並稱以後有機會也想多唱中文歌，「希望可以為台灣的電影、戲劇獻唱OST（原聲帶）。」

他還詢問台下粉絲：「我覺得我跟韓國流行歌和中華圈的流行歌情感滿類似的，所以大家覺得我的哪一首歌翻唱成中文歌曲哪一首更好呢？〈平凡的男人〉嗎？」接著說「下次再來台北，就決定將這首歌翻成中文了，我跟你們約定好了」。