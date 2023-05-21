由於鋒面接近，氣象局表示，明（22）日中南部白天後降雨明顯，北部午後轉為有局部短暫陣雨，晚上開始鋒面就會影響臺灣，西半部降雨明顯且全面，有短延時強降雨及局部大雨發生的機率。目前在菲律賓東方海域的輕颱瑪娃，正以每小時12公里速度向北北西進行，明天上午成長為中颱的機率高，未來一周內距離台灣仍遠。

氣象局分析未來48小時降雨分布，西半部降雨明顯。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天鋒前西南風逐漸增強，北部午後轉為有局部短暫陣雨，中南部凌晨有局部短暫陣雨，白天之後降雨會更明顯，午後山區雨勢有機會大一些，東半部多雲到晴，午後有局部短暫陣雨；西半部晚上降雨轉趨明顯且全面，有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，至於東半部也有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，西南風沉降影響，花東及大台北盆地天氣較為炎熱，高溫可以來到35、36度以上，台東局部地區有機會出現38度的極端高溫，並伴隨焚風的現象，其他地區高溫約32到34度，晚上開始東北季風增強，北台灣天氣稍轉涼。

氣象局分析未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二（23日）清晨鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，且有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部降雨，白天起鋒面南移，降雨減緩，中南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨轉趨零星。

周三至周六（24日至27日）水氣相對少，僅東部及東南部仍有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，周五、周六東北部有零星短暫陣雨，周三起東北季風減弱，北部及東北部氣溫漸回升；下周日（28日）迎風面水氣稍增，基隆北海岸及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。