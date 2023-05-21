近日桃園中壢一名28歲朱姓健身教練，因買不到黑胡椒口味的雞胸肉，因此情緒失控大鬧超商，影片中朱男光著上半身，發洩之餘不忘深蹲，事件曝光後立刻引起網友討論被封為「台版浩克」，而健身網紅「浩克爸爸」因綽號相似引起網友關注，甚至被問「為什麼鬧超商」，對此他12字回應。

健身網紅「浩克爸爸」社群平台擁有10萬粉絲，貼文中時常可以看到健美的身材照，還有與藝人同框的照片，他本名叫陳弘璟，曾是《大學生了沒》的班底，在九把刀執導電影《那些年，我們一起追的女孩》演過一角，也曾演過某中醫廣告的猛男銅人。2009年參加大專健美比賽榮獲總冠軍，從此踏上健身的道路，因擔任周杰倫的健身教練結識不少藝人，近年也時常參加劉畊宏的健身直播，近期貼文中他跟著周杰倫一同去香港準備演唱會，當周杰倫的健身教練已有10年，專業很受信賴。

網友誤以為「浩克爸爸」就是大鬧超商的當事人。（圖／Instagram）

因暱稱與健身教練大鬧超商事件的當事人相同，有網友誤以為他就是鬧超商的朱男，在其貼文下詢問「為什麼要大鬧便利商店」，對此浩克爸爸回應：「昨天我吃漢堡，沒有吃雞胸肉。」事隔1日，他曬出在超商前喝飲料的照片幽默寫下「很多人問我昨天有沒有去7-11」，不少人留言：「一開始看到新聞真的以為是你」、「站在門口跟坐在門口的差很大」、「快去買雞胸肉」。