韓國家庭劇《加油，我的人生》由南尚智、楊秉烈、李時剛、車敏智主演，講述一位突然失去至親，又在前大嫂狠心遺棄孩子、被迫撫養姪兒的善良女子，即便歷盡艱辛，仍未放棄善良本性努力生活，最終獲得幸福人生的故事，該劇亦是成俊海導演與具智媛編劇繼《拜託了夏天》後再合作，成俊海表示：「劇中的主角們，一個個克服人生苦難，勢必能引起觀眾共鳴。」。

南尚智飾演的「徐冬熙」自小由奶奶撫養長大，夢想是成為服裝設計師，儘管她努力保持開朗，但旁人總因她是孤兒而投以的同情眼光。一場突來的意外迫使她放棄夢想，領養姪兒成為單親媽媽，在鄰居和家人的幫助下，照顧孩子長大。南尚智過往大多演出配角角色，這回在《加油，我的人生》首次擔綱女主角，她回憶：「第一次試鏡那天正好是我的生日，我在想會不會是命運的安排，那天導演還請我喝咖啡，心情超好。」。南尚智戲裡飾演單親媽媽，她表示：「做姪子的媽媽是我從沒想過、甚至間接經歷過的事，我在拍攝前以『徐冬熙』的身份寫日記，思考如何透過演戲的方式去表現她的心境，她努力開拓自己的生活並做出勇敢的決定，讓我印象深刻。」。

楊秉烈2015年以電影《西部戰線》出道，憑著《衣袖紅鑲邊》、《紳士與小姐》為觀眾熟知，在《加油，我的人生》首度演出男主角，他飾演的「姜次烈」年幼時父母去世而被叔叔收養，即便他的成績和外貌都非常出眾，畢竟是「外面來的孩子」，哥哥和媽媽對她甚是冷淡，為了迎合他們的心情，只能委屈自己、不要太積極表現。導演問他能否勝任角色，他回：「等我覺得我真的可以演的時候再告訴你」。楊秉烈過去的角色形象多是溫順型，而新角色的個性堅毅又有男子氣概，「詮釋暖男姜次烈，又可以展現我強硬和冷酷的那一面，我好想演！」楊秉烈與南尚智首次合作，劇中2人初遇卻成了冤家，楊秉烈說自己生性害羞，「是她主動靠近我，她很熱情又會對我開玩笑，讓我從第一場戲就能很舒服地拍攝， 化學反應很好。」。

李時剛飾演財閥家獨生子「姜成旭」，卻因楊秉烈出現而成為長子，原本由他獨享的一切必須分給另一個人，也包括家人的關心。李時剛曾在某次工作時遇到成俊海導演，對方與他分享許多事情，他心想至少能和導演合作一次就好。問及選擇作品的理由，直言「劇本非常好，即便這個角色有點壞，但我希望被塑造成只看一個女人、只愛白勝珠的純情男。」。車敏智飾演的「白勝珠」是個美貌與能力兼俱的職場女性，從大學時就喜歡楊秉烈，但對方只當她是好朋友。戲裡車敏珠周旋在楊秉烈與李時剛之間，她表示：「白勝珠渴望被愛，卻不願承認自己被拒絕，只能以嫉妒來表達她迫切的心情。」

《加油，我的人生》22日起，每週一至週五晚間7點在東森戲劇台播出。