運動選手注重營養，好讓身體狀態維持在高運動競技水準，對「柔道男神」楊勇緯來說，訓練結束後來杯運動蛋白飲，為身體補充能量。

楊勇緯在東京奧運獲得銀牌，也受到廠商注意，成為日本明治旗下的運動蛋白品牌SAVAS的代言人，該品牌在2022年3月進入台灣市場，為了呼應近年運動熱潮與健康意識抬頭，明治在炎炎夏日中推出清爽系運動蛋白「AQUA分離乳清-柳橙口味」，楊勇緯出席發表會時分享近況，聊到自己每天訓練結束後必定會來一杯SAVAS運動蛋白，平常主要在高雄國家運動訓練中心訓練的他，笑說在港都炎熱夏天中，全新柳橙口味有讓自己相當驚艷，並分享自創的「勇緯特調」搭配汽泡水，在夏日訓練後可以擁有不黏膩的快速運動補給。

活動上，明治SAVAS為激發民眾的運動因子，釋放自我潛力與體能極限，與台灣運動健身產業專業領導品牌健身工廠跨界合作，攜手打造出集結勇氣和堅韌的「SAVAS體能極限王」，21日活動現場號召30位運動愛好者齊聚一堂，挑戰三道考驗體力與耐力的競賽關卡，包含敏捷考驗、肌力考驗及爆發力考驗，透過體能訓練式的競賽型態，在過程中與隊友相互激勵、連結團隊齊心奮鬥意志，促使每位參賽者超越自我極限，發揮「勇於超越再進化」的精神，讓所有人皆能夠 #成就BetterMe，最終優勝隊伍獲得SAVAS全系列運動蛋白產品一年份。

明治SAVAS運動蛋白代言人楊勇緯創造AQUA柳橙口味加上氣汽泡水的「勇緯特調」。（明治SAVAS提供）