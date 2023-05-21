有民眾在「公共政策網路參與平台」發起提案，目前已經通過連署門檻。有一份民調詢問網友「你是否看好台灣推行『周休三日』？」截至21日，有62.43%的網友表示不看好，37.57%的網友表示看好 。

根據《NOWnews》15日起針對「你是否看好台灣推行『周休三日』？」進行網路民調，截至21日晚間8時15分，有62.43%的網友表示不看好，37.57%的網友表示看好 。

不看好周休三日的網友表示，「台灣的產業結構不適合」、「到時物價又要狂漲，廠商不是外移就是倒.....」、「周休三日工作量會增加」、「窒礙難行」、「吃不到」、「收入不足，消費力不夠！」、「怕經濟變差」、「沒有計畫與配套，只是空談」、「工作天數減少，不如一日時數減少」、「經濟一定垮」。

看好周休三日的網友則認為，「感覺很讚，可以有多的時間安排」、「可以讓身體徹底放鬆」、「英國都有公司實驗證明了，明顯數據顯示提升工作效率、降低病假比率。台灣還不跟上！」