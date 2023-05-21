大都會今（21）日主場迎戰守護者的比賽因雨神攪局，明天兩隊將進行雙重賽，大都會先發雙王牌薛爾瑟（Max Scherzer）和韋藍德（Justin Verlander）表定將先後登板出賽，這會是大聯盟歷史上首支，在雙重賽分別推出至少3奪賽揚獎的投手先發上陣的球隊。
韋藍德本賽季以自由球員身分加盟大都會，彌補狄葛朗（Jacob deGrom）離去的先發戰力，只是韋藍德季前遭逢傷勢困擾，直到近日才復出，薛爾瑟上月則被抓包使用外部物質，缺席一段時間才回歸球隊，雙雙影響了大都會投手戰力，目前球隊戰績僅23勝23負，距離國聯東區榜首勇士有5.5場勝差。
有趣的是，大都會在台灣時間2008年9月8日的雙重賽，派出「神之右手」佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez）及「神之左手」桑塔納（Johan Santana）先發登板，兩人一共拿下5座賽揚獎，當天打頭陣的馬丁尼茲先發4局痛失6分吞敗投，不過大都會在第2場比賽扳回一城，靠著桑塔納7.1局6K失2分好投奪勝。
2人只同隊過一個賽季，該年桑塔納正值生涯巔峰，自責分率2.53全大聯盟最佳，寫下連續5年單季貢獻超過200局紀錄，2006年桑塔納獲得美聯賽揚獎，正是擊敗洋基台灣王牌王建民（當年票選第2）所奪下，2012年33歲的桑塔納擺脫傷勢重回賽場，當年甚至熱投134球寫下無安打比賽，但也是他殞落的開端。
馬丁尼茲加入大都會時已走進職業生涯尾段，2008年只拿下5勝6負、5.61防禦率，馬丁尼茲離開大都會後，隔季隨著費城人打進世界大賽，可惜最終以2勝4負無緣奪冠，馬丁尼茲也在該年卸下選手戰袍。
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