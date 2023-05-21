近年來中國大陸的軍機擾台，令台海局勢和中美關係日趨緊張，而第六代戰機是被各軍事大國列為國之重器而進行研製的下一代戰鬥機。對此，退役中將帥化民19日就表示，「中國大陸要跟美國空軍抗衡的話，殲-35要1100架，加上殲-20的900架，就是2000架，而且還有一個很優秀的殲-10C，殲-10C也是一個蠻厲害的機種」，引發討論。

帥化民19日在中天節目《全球大視野》中表示，「六代戰機現在美國在發展，中國大陸也要相抗衡，這個隱形戰機是做戰略轟炸機，它的飛行距離一定很遠，它打擊的半徑大概美國的第二島鏈、第三島鏈都在範圍內，要不然它用不著發展六代機」，帥化民也提及，「六代機航程一定會夠深入，因為轟-20比轟-6飛得更遠，推力更大又隱形，所以空軍來講，這兩代飛機是對美國的」。

帥化民更分析，「那對台的、近岸的、印太的，是殲-35，殲-35的飛彈也很進步，有近距離的霹靂-15，可以打超視距，霹靂-10是近程的，代替航母的艦載機」，帥化民也坦言，「殲-35將來要取代殲-16，所以這個將來要造1100架，他要跟美國空軍抗衡的話，殲-35要1100架，加上殲-20的900架，就是2000架」。

最後帥化民也說，「因為中國大陸現在要淘汰殲-6、殲-7，它85個航空旅裡面還有幾百架殲-6、殲-7，那要取代他們，就要造新的飛機來填這個空缺，她的目標就是殲-35跟殲-20，要比你美國的F-35B強，要克制美國，加上戰鬥機數量要夠，而且還有一個很優秀的殲-10C，殲-10C也是一個蠻厲害的機種，殲-10C跟殲-15，在第二層次的戰鬥力，需要花一點時間才能跟美國空軍抗衡，所以中國大陸的大計畫裡面才要加速生產」。