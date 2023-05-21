日前，中國國家網信辦下屬的網路安全審查辦公室，對美商美光公司在華銷售產品進行了網路安全審查。大陸今天公布結果，美光公司未通過審查，因此中國國內關鍵資訊基礎設施的運營者，應停止採購美光公司產品。

據「網信中國」微信公眾號消息，審查發現，美光公司產品存在較嚴重網路安全問題隱患，對中國關鍵資訊基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響中國國家安全。因此，網路安全審查辦公室依法作出不予通過網路安全審查的結論。

按照大陸《網路安全法》等法律法規，中國國內關鍵資訊基礎設施的運營者，應停止採購美光公司產品。

文章稱，此次對美光公司產品進行網路安全審查，目的是防範產品網路安全問題危害國家關鍵資訊基礎設施安全，是維護國家安全的必要措施。

文章強調，中國堅定推進高水準對外開放，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業、各類平台產品服務進入中國市場。