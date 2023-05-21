前役遭「接力無安打」的富邦悍將休兵1天後重整旗鼓，21日作客桃園靠著肯特主投7局無失分，加上隊長范國宸開轟、1人打回所有分數，以2比0扳倒暫居上半季龍頭的樂天桃猿，中止近期4連不勝，也讓桃猿6連勝後吞下2連敗。

肯特此役先發7局僅被敲6支安打，唯一碰到較大危機是在7局下，連續被藍寅倫、郭嚴文連續安打攻佔一二壘，面對要執行短打推進戰術的張閔勛又連投3顆壞球，但他先是連塞2顆內角球，最後讓他點出界外，把局面穩住，最後讓代打的陳俊秀敲出雙殺打，守住1分領先局面。

總教練丘昌榮表示，此役能贏球的關鍵就是7局下肯特能化解危機，「他在被安打後又連投3壞球，但又可以控進好球帶，得到好的結果。他雖然球速不快但控球穩健，是可以吃局數的投手，在這周很艱困的情況下，打擊沒有發揮投手投起來很辛苦，能拿下這1勝相當不容易。」

肯特也分享7局下自己面臨危機的「心路歷程」，一、二壘有人時要讓打者不好點，連投3壞球後告訴自己必須要冷靜，好好把出局數抓下來，「還好後來回到正軌，羅曼也適時喊暫停，告訴我陳俊秀的攻擊型態，很幸運能夠度過這次難關，也把對方氣勢壓下來。」

桃猿先發投手黃子鵬同樣繳出7局僅失1分的優質先發，唯一失分就是被范國宸敲出陽春炮，無奈打線遭到壓制，吞下本季第4敗（另有3勝）。

富邦悍將范國宸在4局上敲出陽春炮。（陳麒全攝）