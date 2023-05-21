女星小S（徐熙娣）一直以來喜歡揹用了15年的舊包，不久前也被拿出來討論，被大讚她不追求名牌，也教育女兒正確金錢觀，讓不少網友直言「這才是真正的巨星」。小S今（21）日罕見炫耀新的包包，還說要與15年舊包輪流用；原來小S新包是她的大姐手工製作，她揹上身完全不輸名牌精品包。

小S今日晚間在社群上曬出自己揹著編織款包包，擺出時尚姿勢的照片，她幸福地表示，「這是我大姐打給我的包包」，還強調以後要和15年舊包輪流使用，還附上許多有愛心的表情符號，看得出她非常喜愛大姐替她手工製作的包包。

許多粉絲看到小S終於有另一個包包輪著揹，紛紛留言大讚，「自己是名牌穿戴什麼都好看」、「獨一無二的包包，好時髦」、「太美了吧，這包包都可以賣了」、「大姐為妳量身訂做的吧」、「無價之包，比名牌包都好看」。

如果是小S的粉絲都知道，她有一個揹了15年的帆布包，是英國時尚品牌Paul Smith的，甚至破了還會請好友賈永婕割牛仔褲幫忙修補，與其他女星追求流行，動不動就換包包揹，完全不同；而小S被問到為何情有獨鍾這個包包，她也自信地說，「大家會喜歡或是討厭我，一定是我的人格魅力，不可能是因為一個包包」，她也大讚這個包大又好用，會揹到背帶與包包分離才丟掉。