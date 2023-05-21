第76屆世界衛生大會（WHA）今在日內瓦舉行，我國世衛行動團在台灣時間晚間7點召開國際記者會，呼籲各國接納台灣，讓我重新以觀察員身分進入WHA。衛福部長薛瑞元表示，台灣位於防疫第一線，如持續不讓我加入WHO，下次疫情到來時將可能成為全球防疫破口。

今年台灣世衛行動團由衛福部長薛瑞元率領國衛院前院長梁賡義、國衛院長司徒惠康、健保署長石崇良、疾管署副署長羅一鈞等人出席，薛瑞元表示，從SARS到新冠疫情的經驗來看，中國很容易發生新興傳染病，而台灣與中國緊鄰，是世界防疫的第一線，如持續未能以觀察員身分參與WHA，難保下次疫情來時台灣會成為防疫破口，影響全球。

這場國際記者會共召開1小時又14分鐘，共有11家外媒前來採訪，扣除薛瑞元、立法委員邱泰源、陳靜敏等人致詞，僅有25分鐘的時間在回答媒體提問，不過只有3家外媒提出問題。

薛瑞元表示，新冠疫情在2019年底爆發，台灣當時就發現中國有疑似可疑肺炎個案正在散播，2020年初便派專家前往武漢進行了解，得出可疑肺炎疫情已有人傳人可能，因此當時便立即將新冠列為法定傳染病，如果當時台灣就是WHA的一員，就能直接將這項資訊提供給WHO，防止疫情快速擴散。

薛瑞元表示，遺憾的是我國至今仍未收到WHA的開會邀請函，但我國欲加入WHO的訴求，並非要獲得世界各國的憐憫，而是建立在雙方互相的合作與利益，當台灣與世界各國在醫衛方面的合作更為緊密，全世界力挺台灣加入WHO的聲音也會越來越大，因此我國將不會放棄任何希望。