前海軍新江軍艦艦長呂禮詩。（中時新聞網資料畫面）

國軍「漢光39號」實兵操演將於7月24至28日舉行，據知情人士指出，今年海巡艦仍會發射「雄二飛彈」。前艦長呂禮詩日前即介紹雄二飛彈的特殊功能！

呂禮詩日前在《94要客訴》表示，雄二飛彈有一種非常特別的BOL模式，「我有打過，我就是試射的飛彈長」！

呂禮詩說明，當知道這個方向海面上有艦艇，也知道這個是敵艦，但不知道距離，這時把雄二飛彈打出去，它會在你設定的距離開始找。

呂禮詩提到，過去他被戰備抽測，很緊張，擔心會不會沒有命中？但最後還是命中！當時就已經試射成功，而且不是中科院操作，而是海軍在九鵬打的，所有操作人員都是隊上官兵，那時候就命中目標！

「雄三有無此功能？我不敢亂講」，呂禮詩補充。

至於有人問是否有雄三即可？因為天下武功，唯快不破？呂禮詩進一步解釋，「我們一直講飽和攻擊」，所謂「飽和」，是指「飽和敵人的戰鬥系統、飽和敵人的雷達」，如果我們都是超音速飛彈，它的排序，就是要先攻擊哪個目標的時候，這不會被飽和，因為速度都一樣。

呂禮詩直言，可是這時如果裡面有次音速飛彈，「那完蛋了」，因為它要不斷演算，有時超音速先攻擊、有時次音速先攻擊，它的系統會被飽和！

呂禮詩強調，這就是我們要買魚叉飛彈，也要自行研發生產雄二飛彈的原因。