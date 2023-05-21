富邦悍將洋投肯特本季出賽8場比賽已成功抓到5次一壘跑者，距離聯盟單季最多牽制成功紀錄只差2次，被問到怎麼能有如此高的牽制成功秘訣？肯特歸功於過去執教過他的教練，「他們教我解讀比賽的能力。」
前役遭到「接力無安打」比賽的富邦休兵1分重新出發，隊長范國宸開轟、個人貢獻全隊所有打點，加上肯特、富藍戈、曾峻岳聯手壓制「暴力猿」打線，以2比0擊敗樂天桃猿，中止近期4連不勝。
肯特前3局讓對手變相9上9下，在3局下張閔勛敲安後靠捕手姚冠瑋阻殺抓到1出局，三振馬傑森後又被郭永維敲安，但肯特用牽制化解危機，這也是他本季第5次牽制成功。
出賽8場就已累積5次牽制成功，距離聯盟單季紀錄只差2步，該局結束後投手教練羅曼就對肯特說：「嘿！我的紀錄好像快要被你破了。」肯特回應：「球季還很早，就看看誰能保有這項紀錄。」目前由1992年史東、2002年中山裕章、2017年羅曼的單季7次牽制成功並列。
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