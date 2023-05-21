在烏克蘭總統澤倫斯基不斷要求、以及歐盟持續施壓下，美國鬆口支持提供烏克蘭F-16戰機，同時也支持飛行員聯合訓練計畫。退役少將栗正傑表示，問題是，F-16要從哪裡進入烏克蘭？若是從波蘭、立陶宛等國起飛，俄羅斯恐會攻擊這幾個機場。

栗正傑今(21日)在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，歐盟各國給美國壓力，其他國家也想換新的飛機，舊的飛機F-16，已是40年前的產品，可淘汰掉，現在要跟美國進的飛機是F-35，所以他們要給烏克蘭F-16。不過，美國又擔心戰局擴大，萬一烏克蘭打到俄羅斯本土，變成核子戰，所以美國剛開始也不答應。

栗正傑接著指出，全世界有4000多架F-16，後勤維修比較容易。而對烏克蘭來講，料件、零附件多的飛機，維修比較容易，所以只能給這種飛機，烏克蘭也只能應付這種飛機。

栗正傑點出，問題是，飛機要從烏克蘭本土或是波蘭起飛？若是從波蘭起飛，跟俄羅斯打仗時，波蘭就會捲進這場戰爭裡面；另若從立陶宛等國起飛，俄羅斯會攻擊這幾個機場，飛機也起飛不了。這些後續都是問題，也可說是口惠實不至。