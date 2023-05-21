台版浩克大鬧超商、打員警事件延燒，多數網友稱換做美國警方早就開槍，對此網紅「廣告小妹」持相反意見，她認為男子當時並無手持武器，也沒有做出奪槍或「致命性」行為，例如掏口袋，因此即便美國警方也不能隨便開槍，認為整起事件有太多人因先入為主地討厭警察，因此藉機狂罵。

廣告小妹在臉書發文，許多人說男子此行為在美國會直接被警開槍，她認為不會，因為男子當時並沒有手持武器，「美國警察如果可以說開槍就開槍，每年就不會有這麼多警察死傷在工作前線」，她說大城市真的非常需要警方的執法，痛批極左派的defund the police運動相當荒唐。

「但就算如此，我也不能昧著良心瞎挺警方」，廣告小妹認為此事件有太多人投射「先入為主的好惡」在裡面，有些人討厭警察，就趁機狂罵，有些人喜歡以暴制暴的頻頻鼓掌叫好，她說「透過影片，我看見兩位情緒失控的人類，很難過，希望他們都能得到應有的醫療幫助」。

不過有網友認為「假如抽出警棍打下去，能阻止這個人『奪槍』攻擊人，警方還是會做」，廣告小妹則說前提是對方有意圖要奪槍；也有人說美國警方只要認為對方有一個動作有攻擊意圖，就可以開槍，廣告小妹回應攻擊意圖必須是致命性的，例如掏口袋，不然美國警方隨意開槍仍會被投訴。