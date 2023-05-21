富邦悍將21日以2比0扳倒暫居上半季龍頭的樂天桃猿，除了范國宸開轟貢獻2打點，捕手姚冠瑋更是首次繳出3安「猛打賞」，9局上場打擊時還被砸到頭，但他仍展現拚勁續留場上。今年因為球隊「捕手荒」扛起主戰捕手一職，姚冠瑋珍惜得來不易的機會，「因為想贏，所以要撐到最後。」

今年開季前原本的主戰捕手戴培峰因左手鉤狀骨骨折動刀，原本主要蹲捕任務交給張進德，結果他也在比賽中不慎傷到腰，目前仍掛免戰牌，何時能歸隊還需要醫生評估，也因此場上指揮官任務就落在姚冠瑋身上。

此役面對桃猿先發投手黃子鵬，除了范國宸外就屬姚冠瑋最為亮眼，前3次打擊都從黃子鵬手中敲出安打，「今年有特別想要維持打擊，開季時自己有一場沒一場，所以有想辦法讓打擊穩定一點，今天攻擊策略做得滿好的。」

9局上被蘇俊璋K中頭一度倒地，但在防護員評估過後決定續留場上，總教練丘昌榮賽後表示，姚冠瑋頭沒事，球是削到帽緣，當下應該是有點嚇到，「他的打擊選球一直都很不錯，也沒想過自己今年會蹲這麼多場，他展現出高昂鬥志，職業選手就是這樣，不會輕易把機會讓給別人。」

生涯首次被頭部觸身球，姚冠瑋表示當下是有點震到，頭有點暈而已。續留在場上的原因很簡單，就是「想贏」而已，「因為最近球隊狀況沒有很好，有機會當然想要撐到最後。」他也提到，自己最大課題仍在守備，需要再多下功夫，「場上狀況很多，必須要想辦法幫助球隊化解。」