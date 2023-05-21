由金振煥、宋允亨、BOBBY、金東赫、具俊會、鄭粲右6人組成的iKON，於2015年正式出道，暌違5年他們21日再度來台開唱，宣布新的世界巡迴演唱會「2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF」以台北站為首站，今晚6人在台北小巨蛋熱力唱跳，卻在演唱到6億點播數名曲〈LOVE SCENARIO〉時發生音響機器熱當，舞台音樂突然停掉。

現場工作人員緊急處理硬體設備同時，6位成員也發揮即興主持功力，邀請台下觀眾一起唱A cappella（無伴奏合唱）版的〈LOVE SCENARIO〉，成為另外一種互動橋段，自己靠自己救場成功，緊接著帶來〈BUT YOU〉回歸演出節奏。

在粉絲互動聊天環節，iKON成員們竟大聊現在最流行的MBTI（16型人格測驗），因MBTI是以取各傾向的英文名稱首字母，來組成4個字母的評量結果，Bobby開玩笑說自己的評測結果是「SEXY」，而宋允亨更稱自己的評測結果是「BODY」，語畢便大方掀起上衣露出結實腹肌，引來台下粉絲一陣尖叫。

表演到中場時，鄭粲右也說團員們很久沒來台灣了，20日抵台有參考粉絲的建議，大夥中午吃台灣粉絲們推薦的牛肉麵，形容是好吃到「被打擊」的感覺；Bobby則是說牛肉麵吃起來有點辣，另6人還一時興起合唱周華健的經典曲〈朋友〉，大秀各自的中文能力。