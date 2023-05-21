今年第1季度中國汽車出口量首超越日本登上汽車王國寶座後，4月的汽車出口持續暢旺，總數為37.6萬輛，同比增長170%，使得第2季有望持續超越日本，邁向第2個汽車出口冠軍季度。而持續將中國推上汽車出口王國的最大買家，則是深陷烏克蘭戰爭泥淖的俄羅斯，中國汽車出口最大品牌也非特斯拉，而是上海汽車公司。

《快科技》引述中國汽車工業協會的統計資料顯示，2023年第一季度大陸車企業出口99.4萬輛，同比增長70%，超過日本的95.4萬輛，首次成為單季度的汽車出口冠軍。4月中國汽車出口37.6萬輛，同比增長170%，為持續成為汽車出口冠軍地位保持良好勢頭。

報導說，隨著新能源汽車競爭力的提升，中國品牌的汽車在國際市場也越來越收到歡迎，從具體汽車製造廠商來看，上海汽車出口23.1萬輛位居首位，奇瑞出口17.2萬輛位居第2，特斯拉出口9.2萬輛位居第3位，長安和吉利分別為9.0萬輛、5.3萬輛，居於4、5位。

中國汽車工業協會引用海關總署資料顯示，2023年一季度中國汽車出口金額排名前10位國家依次是俄羅斯、美國、墨西哥、英國、比利時、日本、澳大利亞、德國、阿拉伯聯合大公國和韓國。

在俄烏衝突下，俄羅斯汽車市場上的國際品牌被中國品牌所替代，1季度中國汽車在俄羅斯市場累計銷量6.6萬輛，市場份額達42.5%，有6個中國品牌登上俄羅斯銷量排行榜前10名，俄羅斯已經成為中國出口車的最大買家。

大陸乘聯會祕書長崔東樹最近發文指出，2021年以來，中國汽車出口表現超強增長力道。出口增長的主因是新能源車出口暴增，而且出口數量與均價都強勢增長。

全球新能源車市場中，商用車只占3%，乘用車為主體。乘聯會數據顯示，2023年第一季，中國新能源乘用車占全球新能源車59%。而隨著新能源車市場在全球快速增長，對中國保持汽車出口王座有重大的助力。