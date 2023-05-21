國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024年總統大選，將與民進黨籍副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲競逐。而最近有一份最新的民調指出，對於侯友宜要在選舉中使用什麼語言，有61％的民眾認為「盡量多講台語，可以獲得更多中南部庶民好感、親近感」，引發討論。

YouTube頻道《庶民錦鯉》21日表示「你更喜歡侯友宜在選舉中使用什麼語言？」進行了網路民調，截至21日22時，已有近2000人進行投票，有61％的民眾認為「盡量多講台語，可以獲得更多中南部庶民好感、親近感」，有39％的民眾認為「盡量講國語，這樣可以吸引更多華人關注，增加網路流量」，該則投票民調一出，也引爆大量網友熱烈討論。

參與投票的網友也紛紛留言表示「只能把中華民國的國魂扭轉正規，都支持他，甚至幫他拉票」、「國台語配著講這樣能把票極大化，重點下架民進黨」、「講英文，有國際觀」、「希望候先生國、台語都要使用」、「不管國台語，自然就好」、「隨緣隨意歡喜就好」。