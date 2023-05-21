一戰定生死！第20季SBL冠軍系列賽最終戰，裕隆納智捷力拼隊史第6冠，台灣銀行則挑戰二連霸，為這座金盃，雙方皆展現強烈企圖心，裕隆本場多點開花，終場以82比74擊敗台銀，在裕隆集團執行長嚴陳莉蓮及滿場球迷見證下，拿下隊史第6座冠軍，送給集團成立70周年一份大禮！斑霸獲得冠軍賽MVP，柯旻豪則獲年度MVP。

裕隆陣中首度在冠軍系列賽先發的陳品銓，上半場外線4投3中，個人獨拿13分，搭配菲爾斯在禁區難以撼動的火力，兩人合力灌進29分；台銀則有潘祥偉與張家禾遠投近切緊咬比數，但次節團隊犯規過多，中場裕隆先取得7分領先。

易籃後台銀打出一波15比7反擊，比分改寫成56比55，也是本場首度反超，但裕隆隨即靠著斑霸、菲爾斯、柯旻豪三人輪番攻勢再討回顏面，台銀持續緊追，可惜最後幾波進攻遲遲攻不進籃框，裕隆就此帶走勝利。

「我來裕隆三年，等這座冠軍好久了。」裕隆總教練邱大宗說道，歷經第18季裁定與台啤並列冠軍、第19季台銀以例行賽第一封王，今年終於熬過疫情，捧起紮紮實實的金盃，而上一次裕隆以完整賽季奪冠已經要追溯到第7季了。

今天開局就有菜鳥陳品銓打出好表現，連同斑霸、菲爾斯、柯旻豪、郭昭男等人都積極應戰，邱大宗感謝球員的努力與信任，他說：「一直都告訴球員，『冠軍』經過絕對不要錯過，要他們放下包袱、放開來打，謝謝他們相信我的訓練跟要求，這一座冠軍對球員來講很有意義，技術跟經驗會有很大提升。」

邱大宗也不忘感謝母企業裕隆集團的支持及投入，今天集團更在執行長嚴陳莉蓮的帶領下，以行動展現支持，無論是進攻、防守的加油喊聲，或是球員看板、標語，都帶給球隊很大的動力，比賽結束也由執行長嚴陳莉蓮剪下冠軍隊專屬的籃網。

「這就是我們一直在等的冠軍，很難用言語形容我的心情，而這座MVP要歸功給我的隊友、我的兄弟夏普。」獲選為冠軍賽MVP的斑霸賽後坦言，在夏普受傷後，自己心情盪到谷底，但他明白自己有責任要扛起球隊，他說：「他受傷之後跟我講很多，教我很多場上的事情，也激勵我讓我更強大。」五場系列戰打完，斑霸繳出18.2分、15.8籃板、2.4助攻、2阻攻、1.2抄截的全面數據，冠軍賽MVP當之無愧。