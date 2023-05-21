曾經是世界首富，亞馬遜集團的創辦人傑夫•貝佐斯 (Jeff Bezos)終於要到了他想要的合約。美國航太總署NASA決定將新一代的登月小艇，交由藍色起源公司(Blue Origin)去製作。

美聯社報導，星期五，藍色起源公司獲得了一份價值 34 億美元的合約，將籌組一個研發團隊，製作名為「藍月號」(Blue Moon)的月面登陸艇。如果順利，它最早可在2029 年用，乘載太空人前往月球。

這艘登月艇與NASA的二度登月計畫「阿提米絲任務」(Artemis missions)相關，NASA與波音研發的是太空發射系統火箭(SLS)，以及往返地球與月球之間的「獵戶座太空船」(Orion Spacecraft)，而登月之後的事宜，由私營公司接手。

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)表示，這是阿波羅登月計劃(Project Apollo)結束的半個多世紀後，人類重返月球，因此最好有不同的著陸選擇，以取得更大的科研成果。

兩年前，NASA原本是將登月艇的研發專案，交給了火箭與太空任務都相當熟練的SpaceX公司，但是貝佐斯立即提起訴訟，當時聯邦法官維持NASA的原判；是貝佐斯繼續動用政商關係，希望能得到另一個合約。

顯然他運作成功，終於分到一些餅。或許NASA與美國政府可能也在考量，扶持其他太空產業公司也是有必要的。

貝佐斯也很熱衷於太空產業，他正在積極研發大推力火箭引擎「BE-4」，並期待以BE-4引擎為基礎，造出自己的巨型太空火箭「新葛倫號」(New Glenn)，其大小與SLS差不多大，推力稍遜於上個月爆炸的SpaceX的「星艦火箭」，但同樣極其壯觀。

BE-4火箭引擎也獲得聯合發射聯盟(ULA)的合約，成為ULA公司研發中的「火神火箭」(Vulcan rocket )的2具主引擎。

不過貝佐斯的火箭研發速度沒有SpaceX來的那麼迅速，BE-4火箭引擎塾延遲了2年才交貨，不久前才把正式提供給聯合發射聯盟，由他們進行火神火箭的第一次實際組裝。然而，火神火箭在兩星期前發生上級段的意外爆炸，原訂在5月底的首次試射，延後到6月。

回到藍色起源獲得登月艇合約一事。該公司的副總裁庫魯里斯(John Couluris)說：「這是令我們感到興奮的，現在要趕快忙起來，在我們成功著陸月球，並讓太空人員返回之前，我們還有很多工作要做。」

首次阿提米絲任務在去年11月成功發射，是一趟無人的測試航行；下一回的阿提米絲2號任務，將於明年下旬舉行，目前已選定好4名太空人，但他們僅環繞月球而不會降落。到了第3次任務，小艇應該已經完成，兩名美國人將乘坐 SpaceX 或藍色起源的登月艇降落到月球表面執行任務，時間不早於 2025 年底。