許多人都會在美式賣場好市多購買日常用品及家具。一位男子表示，他近日在好市多買了5台開利冷氣，沒想到才請冷氣師傅裝好沒多久，他到賣場一看卻發現有打折，總計價差約19000元，讓他急問「單兵該如何處理？」；對此，不少會員建議他可以當場購買新冷氣再刷退舊單，如此就能省下大把時間與金錢，不過也有內行人指出，其實他不如直接退貨、改找冷凍空調行談價格，可以比好市多更便宜。

原PO在臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，上周他才請冷氣師傅裝好5台好市多買了開利冷氣，不過最近到賣場消費後卻發現，好市多針對開利冷氣打出3千元至6千元的折扣，他計算了一下發現，他家的冷氣總共可以省下19000元，因此忍不住詢問「單兵該如何處理？」

對此，許多網友紛紛回應，「之前針對這問題問過收銀人員，他們告知，直接買特價的，再到櫃檯辦理退貨！」、「你就去買一樣規格的冷氣，然後買完後就去退貨，他會推掉先前買比較貴的金額」；不過也有人直言原PO家住不便宜的獨棟別墅，根本不用在意價差，「都住獨棟別墅了有差那19000嗎？」、「你都住獨棟了，這19000就當賞給乞丐好市多吧」。

另外有內行人分析，「2.8KW（額定冷氣能力）一次5台，其實找冷凍空調行直接談價格，可以拿到比COSTCO更好的優惠啊」、「題外話，多台冷氣找（冷氣）電器行會比較划算，前年我家一次換3台冷氣，最後我沒找電商或賣場，直接找住家附近經營很久的電器行，同型號價格談的比電商便宜，更重要的是，安裝仔細又認真，很多冷氣會出問題都是（委外商）施工不良造成的」。