前鎮區鎮東一街1間透天厝今晚發生火警。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

前鎮區鎮東一街1棟3樓透天厝21日晚間8點多發生火警，現場1樓冒出火煙，警消人員獲報後前往處理，消防人員佈線搶救，將1名47歲的男子救出，意識清楚，送醫救治，另1名年約80多歲的男子自行脫困。火勢撲滅後，現場搜索未發現其他受困民眾。起火原因待火調科進一步釐清。