夏天圖個涼快，路人圖個眼福？一名女子日前被目擊坐在重機後座，行駛在新北市快速道路上，裙子整路被風掀起，露出裡頭黑色丁字褲，春光一幕全被後方拍下，目擊者直呼「都沒有感覺嗎？」「應該故意的！」網友笑說「歪歪的想幫她穿好」、「為什麼別人的後座都比較好」、「轉頭過來是個男生」。

記者爆料網曝光一段畫面，一名駕駛在新北市65號快速道路上，發現前方有名坐在重機後座的女子，女子的連身裙隨風被掀起，竟露出裏頭的「黑色丁字褲」，影片全長約50秒，都可見到春光外洩，女子的臀部、腿部大方顯露，臀部還不時隨著車狂震動，目擊者在後方紛紛笑歪說「哇靠，我的天啊」、「都沒有感覺嗎？」「應該故意的！」

一名女子日前被目擊坐在重機後座，行駛在新北市快速道路上，裙子整路被吹掀起，露出裡頭黑色丁字褲，春光乍現的一幕全被後方拍下。（翻攝自記者爆料網）

影片在網路上瘋傳，其他網友留言「歪歪的想幫她穿好」、「搞不懂現在年輕女生的想法，當妳成為媽媽的角色，來看這樣的畫面時，那種心情是很丟臉的」、「台灣最美的風景」、「為什麼我走這麼久的環漢路沒這種好康的」、「我不超車了」、「為什麼別人的後座都比較好」、「轉頭過來是個男生」、「夏天就是要涼快啊」、「樓主好人，一生平安，上廁所都有衛生紙」、「一看也知道是故意穿給你們看的，快吐了」。