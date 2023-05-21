日前在2023第7屆世界智慧大會於天津國家會展中心正式開幕，在全球一片人工智慧（AI）大語言模型熱潮下，以中國頂尖天河超級電腦領軍的「天河天元」中文大語言模型於21日正式亮相。陸媒指出，天河新一代超級電腦是中國新一代百億億次超級電腦，除在此次展會首次亮相外，也象徵著中國電腦算力「國家隊」正式投入全球人工智慧競賽。

據《快科技》報導，為充分發揮超級電腦在算力方面的優勢，推動國產異構超級電腦平臺在AI應用開發和服務領域中的應用，大陸國家超級電腦天津中心在大會上發佈了「天河E級智慧計算開放創新平臺」和「天河天元大模型」。

天河新一代超級電腦在此次展會首次亮相外，也象徵著中國電腦算力「國家隊」正式投入全球人工智慧競賽。（圖／新浪網）

報導說，中文大語言模型的資料集非常稀缺。大陸國家超級電腦天津中心搜集整理了網頁數據、各種開源訓練資料、中文小說資料、古文資料、百科資料、新聞資料，以及專業領域的中醫、醫藥、問診、法律等多種資料集。訓練資料集總token數達到350B，最終訓練打造出了自己的中文語言大模型——天河天元大模型。

天河新一代超級電腦實現了從硬體到軟體環境全面自主的資訊技術應用創新，官方也在展區展示了天河新一代超級電腦上採用的計算晶片、主機板等核心技術。

報導指出，「天河E級智慧計算開放創新平臺」帶來突破百億億次的跨模態的超級計算算力，支撐傳統的科學工程計算，並服務智慧混合計算，打造全方位的算力賦能創新和數字經濟高品質發展載體。

未來，國家超算天津中心還將在 天河天元大模型 的基礎上啟動深度訓練面向醫療、工業、法律等領域的專業模型。未來大模型將在深度學習平台的支撐下成為產業智慧化基座。