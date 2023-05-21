台灣一位在美國的女留學20日表示，她在紐約公共圖書館被一名女性攻擊，當場血流不止。求助於圖書館保全後，讓攻擊她的女性毫無障礙的離開圖書館。這位女留學生聯繫了旅外國人急難救助電話，最後只得到有一位「移民」律師的電話，因此她對外交部領事事務局感到失望。

台灣女留學生20日在網路平台Dcard貼文表示，紐約時間5/17晚上七點多左右，她在紐約公共圖書館（SNFL) 剛剛從廁所出來，被一名女性突然揍了右腦勺一拳，然後頭部直接撞上廁所牆角，當場血流不止。

台灣女留學生說，當時她非常害怕，「不知道為什麼要攻擊我」，頭上傷口的疼痛跟看到滿手都是自己的鮮血，會成為一輩子的陰影，從來沒想到這種事情會發生在她畢業典禮的5天之前。

女留學生的朋友試圖攔住攻擊的女性，不讓攻擊的女性在警察來之前離開圖書館，也立刻請公共圖書館的保全來幫忙，但保全似乎是想要包庇對方，竟然是要朋友冷靜，並且讓攻擊的女性毫無障礙的離開圖書館。

女留學生說，她後來上了救護車送到了急診室，雖然目前並無大礙，但這種心理陰影是一輩子的，因為被無差別攻擊，也感受到保全的種族歧視。

女留學生不希望再有有任何台灣學生或是任何亞洲人被這樣對待，於是聯繫了「旅外國人急難救助電話」，希望能不能協助控告紐約市圖書館公共安全或是得到相關的賠償，但得到的竟然只有一位「移民」律師的電話。

女留學生直言，現在除了對於自身生命安全感到擔心，更對外交部領事事務局感到失望。因此她嘗試聯繫紐約不同的華人報社，希望大家可以更重視這些事件，並更加團結亞洲人。最後她寫道「stopasianhate」。