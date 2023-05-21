林男用來攻擊陳男的拔釘器。（警方提供）

新北市新店安康路今日晚間8時許發生鬥毆事件，63歲林男與57歲陳男在各自都喝了酒的情況下，發生口角衝突，陳男持鐵棍攻擊林男，而林男不甘遭打，自工廠內取出拔釘器反擊，造成兩人雙雙掛彩送醫，林男則對陳男提出傷害及入侵住宅告訴，而陳男仍在酒醉，暫未對林男提告。

據了解陳、林互相認識，今日晚間8時許，陳男酒後前往安康路三段某工廠找林男，而林男也有喝酒，雙方因細故發生口角衝突，陳男一怒之下哪起鐵棍攻擊林男，造成對方左手擦挫傷，林男受傷後立即進入工廠拿出拔釘器反擊，造成陳男左側額頭2公分撕裂傷。

警方接獲民眾報案指稱有人打架，立即派遣警力前往，先將2人送往醫院治療傷勢，後續林男向陳男提告傷害、入侵住宅，但陳男仍在酒醉狀態，暫時無法得知是否提告，後續警方依違反社會秩序維護法函送2人。

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