日前解放軍的萬噸055大驅9、10號艦曝光，同時第一批次的十艘艦也全部完成，而每艘艦擁有超過100枚的飛彈發射孔。對此，退役少將栗正傑21日就表示，「解放軍萬噸055大驅我看了真的很擔心，美國最新的驅逐艦來跟055做比較，雙方對決的話，飛彈打得很準都打完之後，055還有四十幾發可以打」，引發討論。

栗正傑21日在政論節目《新聞大白話》中表示，「解放軍萬噸055大驅我看了真的很擔心，美國最新的驅逐艦來跟055做比較，美國海軍最新的朱瓦特級導彈驅逐艦首艦朱姆沃爾特號（USS Zumwalt, DDG-1000），它的垂直發射器是80具，055有100多具，雙方對決的話，飛彈打得很準都打完之後，055還有四十幾發可以打」。

栗正傑更說，「055十艘要準備下水了，而美軍只有2艘，從這些數據就看出來，東風27打夏威夷真的沒問題，在這種狀況之下，現在美軍要確保台灣的安全，我覺得是吹牛的性質比較大」。