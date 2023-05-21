蔡英文總統昨發表執政七周年談話，國民黨立委賴士葆今指出，蔡英文過去一再信誓旦旦提出要「終結低薪」的問題，結果昨天連提都不敢提，所以他總結蔡英文昨天的談話就是「不該說的說了，該說的隻字不提」。

賴士葆在臉書發文表示，2020年總統選舉，蔡英文操作「抗中保台」的口號，宣導散播亡國感，激發首投族以及很多中間選民投票給她，得到817萬票的空前勝利。昨天蔡英文的執政7週年談話，呼籲在野黨不要為了選舉利益販賣戰爭恐懼，這分明是在打臉自己當年的選戰操作。

他說，蔡英文知道很多年輕人都後悔當年被騙，因為票投民進黨的結果竟是準備上戰場，如今卻聽蔡英文口口聲聲說戰爭不是選項，惟蔡政府所有政策和思維都是在為戰爭做準備，太多的矛盾與權謀了。

賴士葆指出，昨天蔡英文為了缺蛋一年多道歉，然而比鷄蛋荒更嚴重的是勞工低薪的問題，不見蔡英文有任何著墨。從2016年就職演說開始，7年間，聽蔡英文信誓旦旦要終結低薪的談話可以說不計其數，侃侃而談提出很多策略，保證再三，言猶在耳，7年過去，一切都停留在原點。不只是對年輕人，包括所有的勞工朋友，蔡英文欠大家一個道歉，7年過去，沒有減少大家的痛苦指數，反而因為通膨因素，大家的薪資變為負成長。

賴士葆表示，可以理解蔡英文不敢再提改變低薪的議題，不只因為詞窮了，蔡英文心知肚明7年做不到的事情，剩下一年的時間，不可能有突破性的翻轉。所以蔡英文昨天就職談話就是「不該說的說了，該說的隻字不提」。