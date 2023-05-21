許藍方2017年受邀登節目，身為台北醫學大學護理學博士的她，憑藉清新外型和豐富醫學知識，深受許多觀眾喜愛，她除了上通告還經營個人的YouTube頻道，影片中大膽談論房事細節，並結合專業知識講解，吸引一票觀眾，近日她談到有網友請教男性打手槍該用哪隻手，她用專業回應，警告2點需注意，否則可能會引起射精障礙。

許藍方日前在社群平台上大談自己來滿足生理需求的話題，她透露很多男性粉絲問打手槍究竟要左手好還是右手好，對此許藍方也很好奇為何要問她這個問題，畢竟她沒有男性器官，因此只能針對理論給予意見，她直言「基本上你順手就好」，每個人的狀態、形狀不同，所以需要根據自己的經驗判斷。

但她也提醒DIY時不要捏得太緊，因為如果平時習慣抓得太緊，或拗的角度太超過，身體會適應這樣的刺激感，未來如果進行性行為，就很容易產生「陰道射精障礙」，主要原因是平常DIY的方式不對，所以建議緊度和彎度需要注意。不少網友分享自身經驗和想法：「影片中的博士好可愛.. 在教育的同時，又可以增加一點的搞笑，這種教育方式其實很棒」、「我只想到這首歌：跟著我左手，右手一個慢動作~右手，左手慢動作重播」、「覺得真的要自己來的話，如同博士所說：重點在於方式（角度、力道）要正確緩和一些，不要太劇烈、 吃重鹹！ 導致留下本可避免的後遺症！」。