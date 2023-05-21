保齡球曾在台灣風靡一時，各地都有球館吸引客人上門滾球，就有網友好奇，保齡球明明是很有趣的運動，為何現在不流行了，引起眾人討論，不少人認為台灣球館生存不易，房價不斷上揚更是壓縮發展空間。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己與同事近期開始玩保齡球，認為打保齡球不會累、不會流汗，就算是新手也能打出全倒獲得成就感，而且小時候爸媽也會帶著自己去打，如今大桃園剩下5間保齡球館，好奇「很有趣的運動，為什麼現在不流行了？」

貼文引起討論，不少人深有同感，「90年代的時候超紅，放假很常去打」、「中壢只剩下亞運，根本沒得選，我難過」、「之前流行已經是30年前了」、「全世界都過氣了吧」、「以前連大學體育課都還開課呢，一局30元好爽」、「以前便宜時一局也要30，算很貴吧」。

還有網友感嘆台灣土地小，開保齡球館經濟效益不高，「用場地太多，機器貴，二手不好出」、「需要的場地跟維護費太高，光場地在寸土寸金的台灣根本無法負荷」、「當年常去的球館都被圈去蓋房子了」、「土地投報率，球館跟蓋大樓或透天差太多」、「連游泳池都越來越少，拆去蓋大樓比營業100年賺的還多」。