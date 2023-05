公牛防守悍將卡魯索(Alex Caruso)日前作客Podcast節目「The Old Man and The Three」,談到如何防守賽爾提克明星鋒線塔圖(Jayson Tatum),並揭露他攻擊籃框時的習慣動作。

「我不知道大家有沒有仔細看過影片,當塔圖開始用左手運球,他有95%的機率會在外圍投籃,即便他會先做試探步,也會嘗試投射,他時常這樣做,要不然就是用後撤步跳投,不過驚訝的是,好像沒有人知道他會這樣做。你必須去限制住他,不能給他在三分線外出手,也要阻止他站上罰球線。」每當看著球員盯防塔圖時垂頭喪氣,這讓卡魯索感到相當費解。

本賽季和公牛的4場交戰中,塔圖場均可攻下30.5分,投籃命中率和三分命中率為4成32、3成85,但與卡魯索的59次對位當中,塔圖兩項數據分別驟降為3成08、2成,只在卡魯索頭上得到11分,與例行賽場均30.1分有很大落差。

卡魯索在場上拚勁十足,在湖人時期獲得「禿曼巴」稱號,也是聯盟著名的防守尖兵,本季更以落選秀之姿,獲選生涯首度年度防守第一隊的肯定。湖人在西區冠軍賽陷入0比3劣勢,除了無法限制約基奇(Nikola Jokic)外,自家後衛也拿賈瑪莫瑞(Jamal Murray)沒辦法,湖人球迷肯定會想念總是積極且努力的卡魯索。