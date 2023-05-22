第76屆世界衛生大會（WHA）今天下午開議，被排除在會場內的台灣，場邊活動不斷。包括行政院長陳建仁也透過視訊，向國際分享台灣從SARS到Covid-19的疫情應對經驗。

流行病學專家陳建仁在2003年SARS（嚴重急性呼吸道疾病）爆發時臨危受命出任衛生署長，他今天在世台聯合基金會（STUF）於日內瓦洲際飯店舉行的論壇，透過視訊錄影分享台灣兩次對抗從中國傳入病毒的防疫經驗。

陳建仁總結台灣經驗對全球的啟示，包括資訊透明與誠信是上策，才能建立有效的疫情全面監控與即時回報措施，以及指揮系統公信力與社會團結的重要。他並提醒世衛應脫離政治，在全球防疫機制上保持中立。

中央研究院前院長翁啟惠則到場演說，主張研發普遍性的「Covid疫苗」，以因應未來疫情。

他指出，從Covid-19（2019冠狀病毒疾病）流行全球的過程可知，病毒不斷變異且速度非常快，針對各種變異型病毒的疫苗開發速度根本來不及趕上，因此需要一種普遍性的有效疫苗。

在研究方法上，相較於追蹤病毒株哪裡出現變異，普遍性疫苗的研究則聚焦在病毒無法變異的部分，希望由此開發出能有效控制疫情大流行的疫苗。

這場論壇出席者包括衛福部長薛瑞元、吐瓦魯衛生部長田和沛（Isaia Taape）、瑞士聯邦國會友台小組共同主席瓦德（Nicolas Walder）、立委陳靜敏，以及多位國際醫療衛生界專家。（編輯：韋樞）1120521