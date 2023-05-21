許多人都希望可以就讀較好的大學以準備未來職涯。一位女大生表示，自己當初是學測裸考上國立的聯合大學化工系，卻被男友嫌棄「那間很爛」，當下她就警告男友講得有點過分，沒想到過了1年多後，男友又突然嫌棄她讀學店，讓她感到相當不滿。對此，許多網友發現，她男友就讀私立的開南大學法律系，紛紛直呼他根本沒資格戰校！

原PO在Dcard發文表示，自己本來就晚讀1年，讀中正高中高三時，又因為家庭因素導致都在打工賺取生活費，最後只能在隔年的學測裸考，最後上了聯合大學化工系；當時原PO和男友坦言自己考差了，不過礙於經濟、生活壓力，她決定不要繼續拚指考，男友卻嫌棄「那間很爛」、「素質不好」，覺得北部私校說出去比較好聽，不過原PO強調她有自己的考量，「坦白講你這樣有點過分了」。

讓原PO沒想到的是，最近男友和她討論到夜生活時，竟又說出她在苗栗鄉下是「學店要付出的代價」，讓她直呼相當難受，雖然有些朋友認為男友只是玩笑話，但原PO希望的是男友能鼓勵她，「明明那時候有溝通好，結果過1年又再說，想問大家是我把玩笑看太重嗎？」，並透露男友讀的是開南大學法律系。

對此，許多網友紛紛回應，「開南大學的法律系有什麼地方可以瞧不起聯合大學嗎？」、「原來開南可以嘴聯合，長知識了」、「我覺得他是自卑欸！因為女朋友考上公立的他只考上私立的哈哈哈，所以他一直貶低妳滿足他的自尊心」。

原PO則透露，後來她經男友朋友得知，男友一直向朋友誇耀她很會讀書、很聰明，「但我根本不聰明啊」，質問後男友也承認，他覺得苗栗離台北太遠，加上不敢跟身邊朋友說清楚女友讀哪所學校，讓原PO決定果斷分手。