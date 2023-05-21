25家美國軍火商月初訪台，由於幻象2000戰機受政治因素干擾一直無法升級，美方有意向台推銷F/A-18大黃蜂戰機，但波音日前宣布2025將關閉F/A-18生產線不再接單。軍事專家施孝瑋指出，F/A-18E/F 超級大黃蜂戰機，並不比F-16來得差，對台灣也更適合，因為它是雙發動機，還有不需改装，就可以滑跳起飛。

施孝瑋今(21日)在《孝瑋談軍事》網路節目中指出，超級大黃蜂不比F-16來得差，對台灣也更適合，是因為它是雙發動機，從F404升級到F414，1顆大概有22000磅，2顆就有44000磅左右的最大推力，其實比F-16BlacK70來得大，當然機體也重一些。

施孝瑋接著指出，超級大黃蜂對台灣來說，有一個最合適的點，就是不需改装，就可以滑跳起飛，這其實在台灣防衛作戰上來講，因為滑跳台的成本比較沒有那麼高，每個基地若是都有3、5個滑跳台，即使飛機跑道被破壞，可能成功起飛的機率會稍微高一點。有了滑跳台，以超級大黃蜂來說 ，大概1000多英呎左右，就夠飛起來，會比F-16所需要的要短很多。

為何F-16不能用滑跳台？施孝瑋表示，以現在來說，要能夠有效的讓飛機縮短跑道，性能又不減，攜彈量、攜油量不減少的話，其實滑跳台至少要12到14度；但若要不傷F-16的結構，滑跳台只能6度以下。