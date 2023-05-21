七大工業國集團（G7）峰會21日在日本廣島閉幕，美國總統拜登在會後記者會上表示，美國盟友存在共識，若北京片面對台灣採取行動，將會採取回應。

路透報導，拜登表示，G7對中國的立場團結一致，不尋求與中國脫鉤，尋求去風險化及多元化。他並指，與中國應該有一條公開熱線。

拜登表示，氣球事件後與中國的一切情勢改變，但他認為將會有另一次轉折。他預計與中國的關係很快將解凍，將帶來更多對話。他還說，美國政府正在考慮是否解除對中國國防部長李尚福的制裁。美國國防部長奧斯汀希望6月在新加坡舉行的會議上能與中國防長會晤。

台灣問題方面，拜登強調維持一個中國政策，「我們不會對中國指手畫腳，但會讓台灣能夠自我防衛。」拜登說，若北京在台灣問題上採取單邊措施，美方將會作出回應；美國將繼續支持台灣的自衛能力，大多數盟國都很清楚，若中方採取單邊行動，屆時將會作出回應。