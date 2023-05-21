白宮與共和黨就舉債上限問題談判再陷僵局。拜登21日就談判做出強硬態度，更令外界擔憂讓談判的進度。專家為這場「懦夫賽局遊戲」可能跟過去不同，因為共和黨內溫和派變少而降低其妥協的可能性。

拜登指共和黨在債限談判最後階段所提出的要求是「無法接受」，但他表示願意透過削減支出和稅制調整來達成提高債限協議。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）20日批評共和黨在談判桌上提出連串不可能在眾院通過的極端要求而讓一切大倒退。

但白宮表示為了能進一步坐下來談判，拜登與共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）正計劃在美東時間21日早上透過電話來溝通。

知情者透露，白宮立場是維持本年度非國防與非必要國防支出跟明年度一樣。共和黨則主張削減整體支出同時，要增加明年度的軍事支出。

共和黨一直強調要同意提高債限前提，是必須大幅削減財政支出，但削減幅度超出民主黨能接受範圍。

麥卡錫抱怨白宮談判代表沒有誠意，仍主張明年財政支出金額會高於去年，但共和黨想表明要削減明年支出。

他說:「很不幸，白宮在倒退。在總統（拜登）回國前，我不認為我們能往前走。」

凱斯西儲大學（CWRU）政策研究中心主任懷特（Joseph White）說，除非能從拜登方面得到一些成果，否則就很難看到麥卡錫會做出讓步。

儘管大家都認為這次債限談判會跟過去一樣，爭持到最後一刻驚險通過，因此外界不擔心會出問題，但懷特指這次情況有點不同，因為目前共和黨內想避免債務違約的「中間溫和派壓力」變少，讓共和黨願意妥協的可能性降低。