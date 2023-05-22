歷經巴菲特旗下波克夏公司2022年第四季出脫逾8成持股、台積電股價聞訊重挫近4％的震撼教育，當最近一次13F報告揭露波克夏出清剩餘台積電ADR後，市場反應不僅極其淡定，台積電股價16日甚至不受影響，逆勢向上收復500元大關，符合外資分析師預期，隨後更依靠國際資金回頭加碼動能，開啟本波股價大反攻。

加權指數上周大漲672點、漲幅4.34％，全賴權值股攜手發動猛攻，除了自營升單周買超近500億元、改寫紀錄外，國際資金回頭大買居功厥偉，單周掃貨台股778億元，光是台積電就獲得國際資金大買5.27萬張，不但是農曆年開紅盤當周以來最大單周買超張數，換算加碼金額高達277億元，也終結外資自4月中至5月中波段調節的籌碼逆風。

大和資本證券認為，消費性電子領域的終端銷售依然偏弱，半導體產業鏈庫存去化速度慢於預期，市場可能重新調整台積電下半年營運復甦程度期望值，然晶片產業景氣轉機在望，可能在第四季或2024年的第一季啟動向上循環，對台積電長遠結構性看好態度不變，維持「買進」投資評等。

短期而言，台積電下半年受到iOS平台新應用處理器帶動3奈米製程放量，另一方面，隨庫存即將在年底前回歸正常水位，其餘客戶會重新啟動拉貨；大和資本估計，台積電下半年營收將比上半年成長17％。