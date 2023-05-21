國民黨提名新北市長侯友宜，2024年總統大選形成藍綠白三腳督局面。媒體人韋安表示，根據《網路溫度計》最新聲量大數據調查排行，侯友宜爆起排第1，他認為，打侯時常打出「反效果」。

韋安21日在臉書貼文表示，國民黨正式提名後，侯友宜520的起手式和相關言論，已經定下第一階段的選戰主軸和節奏：「團結台灣，創造和平。以民為天，好好做事」，抓住了2024民心所向，這會給競爭對手很大的壓力。跟著侯友宜的節奏走或是自己開一個戰場，但這都很容易會被邊緣化。

韋安接著指出，《網路溫度計》最新聲量大數據調查排行，侯友宜爆起排第1，柯、賴反而是4、5名。想把議題岔到其它方向並不容易，跟著侯友宜的後面，又佔不到便宜，打侯時常打出「反效果」。2個月後，勝負的趨勢就會比較明確了。

韋安指出，搞不懂，藍營定侯友宜於一尊，民進黨現在如臨大敵和天敵，中央人馬每天開會到3、4點。藍營現在最重要的就是，2、3個月內一鼓作氣，拚出輸贏來。