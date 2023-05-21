台灣交通問題多，許多道路設計仍待改進，但高雄左營一條新鋪設的人行道，疑似施工不良，導致路面出現數個又大又深的排水坑洞，有民眾目擊該路段卻完成驗收開放通行，大驚「這是什麼施工品質」，不少網友看了也直呼太危險。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，分享在左營先鋒路的人行道一幕，只見人行道路緣處刻意留有長條形坑洞，「這是什麼施工品質？做陷阱給大家跌倒嗎？」，不解整排都是很深的坑洞，為何還可驗收通過開放通行。

貼文引起眾人熱議，「沒意外的話就要出意外了」、「正宗的挖洞給你跳」、「這機車一不注意，就可以晚七天回家了！」、「小孩、老人、騎腳踏車、推輪椅娃娃車的、騎機車的，摔一次看要國賠多少？」、「先不論效果或者會不會阻塞，看起來應該是刻意做的排水⋯」、「這個腳踏車機車過去肯定飛出去」、「這是最新暖科技，提醒用路人專心騎車别看手機設置」。

不少網友也認為路面設計太危險，「不然也加個柵欄蓋」、「這孔應該是要加裝欄柵的」、「我覺得要加裝蓋子，而不是弄一個洞，還是一整排的洞」、「人行道設計不良啦，哪有人行道跟車用道路一樣高的，不挖洞雨水排不出去啊」。