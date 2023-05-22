高雄市積極運用數位科技導入城市觀光，「Fun現港灣雙語數位導覽」發布會21日在Pinway駁二8號倉庫熱鬧舉辦，高雄市長陳其邁與金鐘主持人吳鳳等人共同揚帆啟動，為系統正式上線，並暢玩真人版大富翁，一起感受高雄旅遊的數位體驗。

Fun現港灣雙語數位導覽發布會21日在Pinway駁二8號倉庫熱鬧舉辦。(高雄市新聞局提供)

陳其邁表示，青年局舉辦的雙語導覽，主要在鹽埕區，包括幾個熱門的景點、商家、社區發展協會等，將雙語資源串連起來，讓更多的國外旅客到鹽埕區，能夠接受最好、最親切的服務，另一方面也可以讓所培訓的國際志工有一個練兵的地方，營造好的、沉浸式的環境，能夠多使用英文，與外國朋友彼此交流，介紹自己美麗的家鄉，讓所學的雙語更加生活化。

陳其邁說，這幾年市府注意到在雙語教學的過程裡，較難生活化、學以致用，因此上任市長之後，除了一方面努力投注資源每年培訓200位雙語師資，預計4年可達800位，今年更編列預算2.5億元，較2020年增3倍；同時全市348所學校已成立362個雙語社團，包括籃球、網球、社區導覽等，希望讓同學將語言運用於各種生活及活動中，務實提供學生雙語學習需求。

陳其邁說，伴隨著5G AIoT創新園區成立，一銀倉庫共創基地2.0也即將要啟用，未來陸續有許多國際台灣知名的設計師、鴻海智慧電巴研發中心進駐，鹽埕區會有不同新時代的不同想像，永遠讓大家覺得新奇和創新。

陳其邁與吳鳳等人一同暢玩真人版大富翁。(高雄市新聞局提供)

隨後，陳其邁與吳鳳等人也參觀「黑啤遊港都雙語主題遊程展」，並以雙語介紹展覽內容、遊戲故事與動畫，更一同暢玩真人版大富翁，推薦鹽埕美食，氣氛熱烈。

高雄市青年局表示，鹽埕乘載著高雄的城市發展歷史，是許多高雄人孩童或年輕時的記憶，巷弄內的小店與老建物背後都有一段豐富的故事，此次結合了鹽埕、哈瑪星等12處知名景點與21家在的店家，串聯地方商圈文化協會，運用數位科技導入城市解謎樂趣，推出「Fun現港灣－雙語數位導覽」系統，民眾只要以臉書Messenger進入導覽就能一邊解謎遊戲內容，一邊漫步探索鹽埕，雙語介面讓台灣或國際遊客都能以全新方式認識高雄港灣特色。