高雄市勞工局與台積電慈善基金會攜手合辦「徵得就是你」就業媒合及職業探索博覽會，20日在高雄國際會議中心盛大登場，現場除嚴選61家優質企業聯合徵才外，為讓青年學子提早規劃學習與就業目標，並針對高中職學生與親師舉辦「職涯工作坊」、「探索未來座談會」及「職業諮詢探索」等活動，吸引許多民眾及師生到場參加。

高雄市勞工局攜手台積電慈善基金會，舉辦就博會要助高雄學子畢業即就業。(高雄市勞工局提供)

活動邀請高雄市長陳其邁及台積電慈善基金會執行長彭冠宇共同揭幕，陳其邁表示，感謝台積電慈善基金會重視青年教育與就業發展，共同舉辦本次就業媒合及職業探索博覽會，讓青年學子可以獲得寶貴機會，進一步擴展自我學習與未來就業的視野。

彭冠宇指出，基金會張淑芬董事長最關心孩子的出社會的謀生能力，靠自己能力賺錢是一件有尊嚴的事情，尤其高雄市陳市長的施政理念提到「技職教育再升級」，本次活動更呼應陳市長的理念，不僅照顧一般求職者的就業問題，也提供高中職學生畢業再升級的機會，感謝勞工局和教育局促成這次活動，還有學校的鼎力支持，由師長帶著學生參與職涯探索活動，活動除有豐富的企業資源，也有履歷健檢諮詢服務，希望同學在今天可以找到合適的工作。

勞工局表示，本次活動現場共有61家在地優質企業提供許多工作職缺，其中，公準精密工業開出焊接技術員、電鍍技術員等專業技術職缺，月薪即上看6萬元；高都汽車引擎技術員，月薪亦可達5萬元；許多企業不只帶來就業機會，也願意提供新人培訓計畫與在職進修機會，讓高中職畢業生能從工作中培養專業技能、持續累積競爭力。