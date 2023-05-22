壽山動物園為推廣動物保育、扎根原鄉，日前由壽Q家族帶隊前往多納、茂林、寶山、民生、巴楠花及興中等6所原鄉國小，首次以實體猛禽宣導保育觀念外，也分享紅毛猩猩「咪咪」的生命故事。

多納國小宣導猛禽保育。(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局長高閔琳表示，壽山動物園是動物保育及生命教育非常重要的場域，許多國中小都特別安排至動物園戶外教學，而對原鄉孩子們而言，路程卻是遙遠；藉由「行動動物園」的方式走入偏鄉，將動物保育知識傳遞到高雄每個角落。

「行動動物園」共安排六場次。考量茂林老鷹谷和多納大橋有霸氣展翅的老鷹坐鎮橋上，呼應這次行動動物園的猛禽保育主軸，首場5月16日選擇從茂林出發，前往多納國小及茂林國小，5月19日前往桃源寶山國小及那瑪夏民生國小，5月22日則到杉林巴楠花部落小學及桃源興中國小。

行動動物園讓小朋友以實體方式近距離觀察猛禽，而振翅飛翔的畫面讓小朋友驚呼連連，也藉由說故事媽媽、園區志工「舒桑姑姑」分享園區紅毛猩猩「咪咪」的生命故事，還有壽Q家族成員「白泡泡」和「熊麻吉」與小朋友進行互動。多納國小的陳小妹和賴小弟覺得非常有趣，希望行動動物園可以常來；就讀茂林國小六年級的吳同學也說能在畢業前夕有機會聽到動物故事覺得很開心。