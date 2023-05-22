台股配息ETF再進化，目前市場上年配、季配型產品已難以滿足投資人胃口，而預計今(2023)年6月9日即將掛牌上市的「復華台灣科技優息（00929）」，除百分之百布局台灣最具競爭力的電子科技類股，更是國內首檔月配息股票型ETF，試圖為投資大眾創造「錢多事少離家近」的投資機會。

電子科技是台灣股市最具競爭力的產業，統計台灣電子科技類股市值超過新臺幣32兆元位居龍頭，是第二名金融保險業的5倍，而電子科技業的獲利能力，更是長期傲視其他產業，因此懂得下手持有ETF的投資人，大多會觀察追蹤指數中的成分股，是否有納入獲利能力佳、配息大方、股價又會填息的科技股。

復華台灣科技優息 (00929)是100%台灣科技股ETF。(圖片來源/復華投信)

復華投信新金融商品部主管廖崇文表示，00929所追蹤的指數是「特選臺灣科技優息指數」，抓緊台股市值最大、市值佔6成的電子股，而且成分股並非只選配息率高的股票，而是透過嚴格篩選機制，避開營運起伏較大的景氣循環股，降低波動度，打破一般人對電子股震盪幅度較大的刻板印象，再輔以股息率表現，挑出公司有賺錢且願意配息的公司，希望跟著這群台灣頂尖人才及企業，一起有吃又有拿。

復華台灣科技優息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)經理人許忠成指出，台灣在電腦及周邊設備、半導體及相關電子零組等領域，因為有完整的供應鏈及強大的技術力，具有世界級競爭優勢、產業獲利能力強，使股價長期表現與配息值得期待。

00929復華台灣科技優息，錢多事少離家近型的ETF。來源：《辣媽ＸFaith＝強基金YouTube》00929首檔月配息股票ETF「復華台灣科技優息」，用台灣最強競爭力產業讓你每月領錢

強基金網站共同創辦人Faith在頻道影片中分享：00929在眾多台股ETF標的之中，最大的優勢就是『錢多事少離家近』！首先，這支聚焦在台股中最會賺錢的電子科技類股，除了可找到股息令人滿意的股票之外，長期持有的填息能力亦不容小覷；其次，因ETF結構夠單純，對於投資人來說相對省事，懂指數就懂ETF，且費用也較低；最後則是這檔ETF追蹤的夢幻級指數不用捨近求遠，在國內用新臺幣就買得到。

值得一提的是，00929追蹤「特選臺灣科技優息指數」，是以5種指標篩選出能夠穩健配息的好股票，分別是排除股息不穩定的股票、連續3年ROE為正、本益比評價偏低的股票、過去一年報酬波動度低的股票、近3年平均股息殖利率較高的股票。

強基金網站共同創辦人Faith指出，根據台灣指數公司統計資料顯示，「特選臺灣科技優息指數」在層層篩選機制下，過去5年平均指數股息率為7.5%，而展望未來，目前台灣科技產業的庫存調整已逐漸結束，尤其生成式AI可望帶領全球科技股再創高峰，未來需要大量高速運算的硬體功能，硬體強項的台灣電子科技類股就自然扮演重要的角色，整體台灣科技類股前景亦相對樂觀。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。