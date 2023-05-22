市場投資人最關注的第一季財報終於在五月十五日完全揭露完畢，納入金控自結財報，全體上市櫃公司第一季淨利五九八五．五億元，季增一．八％，年減四八．二％，符合市場預期，不過背後也透露了景氣下滑、企業獲利正在往下走的事實。

台灣的上市櫃公司從二一年第二季淨利超過一兆起，連續有六季單季淨利超過一兆元，這個好成績到去年第四季結束，去年第四季全體上市櫃公司淨利五八八八億元，如果扣除台積電單季的二九五九億元淨利，二千家企業全都獲利加起來還比不上一家台積電，可以想見去年第四季的慘況。

台股萬六關卡何時越過？

今年首季，台積電淨利二○六九．八六億，其他企業淨利加起來淨利有三九一五．六四億，這個數字比去年第四季好，可能也是支持台股能夠守穩在一萬五千點重要的元素，不過如果從基本面看，二○二○年全體上市公司淨利二．四六兆，二一年是四．二九八兆，二二年是三．九九兆，今年如果獲利逐季上升，獲利可能與二○二○年的二．四六兆相差不多，這也意味了台股加權指數很難有太大的空間，可能一萬六千點不易越過。

這當中，過去三年一直是市場焦點的台積電可能不會是領航者，去年最後一個交易日，台積電收盤四四八．五元，最高來到五四六元，如今在五一九元（十七日收盤），台積電上漲十五．七％，比加權指數的漲幅十一．七％多一些，台積電仍是市場的中流砥柱，但已非明星焦點，今年漲幅驚人的如重電三雄的士電、中興電工、華城都與台電的電網建置有關，這個方向也牽動了落後的東元、大同、亞力等。另一個是大家熟悉的軍工產業，從最近jpp-KY大漲可以看出端倪，其實全台灣，《先探》最早挖掘jpp，從四二．○五元起漲，《先探》經常報導，副總主筆江文勝一直有專文分析，這一年來，jpp股價從四二．○五漲到一五八元，一般人如果在五○元上下買到jpp，可能撐到六、七○元就出掉了，這次我們來到泰國終於見到jpp的「底蘊」，參訪當天，jpp公布第一季財報ＥＰＳ二．五二元，jpp的航太產品貼近法國空中巴士、Thales、Aerospace，在競爭激烈的機構件產業找到新藍海，如果這個態勢持續成長，jpp今年挑戰一個資本額不是沒有機會，業績揭露後，jpp發動更強大的漲勢。

我提到選股的「底氣」，也就是一家公司的底蘊，今年全球經濟在美國升息到五％以上後，需求降溫已成常態，過去資金寬鬆、利率趨近於零資金狂舞的「party」已經結束；換句話說，市場會從極度投機轉向投資，當市場趨於保守，大家投機的心會下降，取而代之的是投資的心，選股會愈來愈講究基本面。

最近精誠與好樂迪、錢櫃突然表現出色，這是我形容「有底氣」的公司。前不久，資安股大漲，最具代表性的安碁資訊從九二元漲到二三七元，叡揚從五一．一元漲到一九八元，虎門科技從四四．五元漲到一五○．五元，倍力從四五．六元漲到二一九元，單看第一季淨利，倍力ＥＰＳ一．四元，虎門科技○．九二元，叡揚一．二三元，安碁資訊一．七五元，精誠資訊是一．八四元，領先所有資安企業，當然精誠是系統整合公司，資安只是其中一部分，但精誠資安布局深廣，隨時可分拆公司上市。

不可忽視現金流量表

於是當眾多資安股都漲到二○○元以上的時候，精誠也從六三．六元拉升到九四．八元。吳祚綏創立，後來佳世達入股逾五成，改名邁達特也從三○．九元拉升到六八元，第一季交出ＥＰＳ一．一七元的好成績。我說的公司的「底氣」，保持長久穩健獲利能力是第一個要件，另一個是公司經營的「厚實度」，這當中，大家必須注意企業長期以來的「現金流入」，企業有穩定的現金流，就像河水源源不絕流進來一般。

投資人看財報，除了損益表、資產負債表外，現金流量表也很重要，這當中來自營業活動的現金流入尤其重中之重，很多生技新藥股「底氣」就差在這裡，像合一去年營業活動的現金流出八．八一億，今年首季流出一．九三億；市場熱度仍高的藥華藥二二年淨流出十五．○五億，第一季又流出七．二九億，現金流入靠籌資活動，去年淨流入九五．七九億，今年首季是十七．二九億元，透過高價的溢價增資，首季期末帳上累積九五．六三億，這也告訴大家，藥華藥的現金不是來自營運，而是投資人出的錢。相對來看，能夠交出漂亮ＥＰＳ的保瑞，去年來自營運的現金流入二○．一倍，首季有十九．六五億，保瑞從ＣＤＭＯ殺出一條新路，表現可圈可點，第一季淨利十．三九億，ＥＰＳ十三．六二元，股價也從一四四．五元漲到八五○元。（全文未完）

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