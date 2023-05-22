星座專家唐綺陽分析5／22~5／28星座運勢，本周火星進入獅子，開啟了桃花年，務必好好把握桃花月份。此外，太陽進雙子後開啟新的能量場，可以明顯感覺到周遭氛圍變得較為熱鬧，許多計畫開始付諸行動，且人際關係互動頻繁。
再者，因為火星在獅子，這段時間也會熱衷於參加比較熱鬧的活動，譬如藝文活動或是演藝圈相關的新聞、親子寵物話題等。當然，這個能量場的轉變也可以作為眾人動起來的重要契機，甚至是生涯轉變的關鍵時刻。
星象影響：火星進獅子、太陽進雙子。
【累的：金牛、獅子、處女、天秤】
金牛：控制情緒讓危機變轉機，感情上有機會斷捨離
獅子：計畫無法兼顧需慎選，和另一半先保持距離
處女：把握恢復健康良機，感情的問題先修正自己
天秤：忙碌中調整問題、積極引來貴人，感情要給對方安全感
【穩的：牡羊、天蠍、摩羯、水瓶】
牡羊：與同事協力事半功倍，感情上雙方彼此互補
天蠍：工作忙碌卻效率不足，對另一半小心別遷怒
摩羯：工作量大注意養生，面對感情問題可多溝通
水瓶：因應他人需求而累到自己，感情爭執是求好心切
【讚的：雙子、巨蟹、射手、雙魚】
雙子：貴人多備受矚目，感情上小心漏電電錯人
巨蟹：工作有機會啟動新案件，感情上勝券在握
射手：事業上有得力助手，受到年輕桃花歡迎
雙魚：工作有機會賺到錢，與另一半相處多溝通價值觀
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