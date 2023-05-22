「台灣2050淨零排放路徑」定調國內再生能源發展政策，隨著投資項目增加，台灣新能源商機聯盟大軍也逐步成形。

碳中和」與「再生能源」旋風持續席捲全球，台灣的動作當然也不落人後，經濟部為了打造國內的淨零電力系統，持續透過推動再生能源的發展，希望能夠達成終極的零碳排目標。不過，觀察台灣近幾年來的用電量，在經濟快速成長的帶動下，持續向上攀升，屢屢刷新紀錄，經濟部統計數據顯示，台灣的用電量到二○二七年前，每年都還會成長二．五％，因此，隨著需求高速成長，電力用量問題已成為當前各界關注的重點，但除了需求外，供給部分也是影響的重中之重。

關鍵在於，再生能源的發展究竟能達到多少效益？根據能源局公布的最新能源統計數據來看，去年再生能源占整體發電量達八．三％，雖然僅以極小差距超越核電的八．二％，不過，已經是國內首次再生能源的全年度發電量超越核能，進一步與二一年再生能源發電量僅一七四．五六億度相比，成長幅度達到三六％，再加上經濟部表示，將持續增綠電裝置容量，未來成長的速度不減反增。

能源大軍將持續壯大

以目前的成果來看，根據統計，截至去年底為止，國內再生能源累積裝置容量達一四一二九ＭＷ，與二○一六年的容量相比，累計成長達約一九八％，其中，單一年度太陽光電模組設置量增加二．五ＧＷ，離岸風電則是新增超過一ＧＷ風機的設置量，從種種數據可以看出，綠電推廣的效果正逐步發揮效益，且有望迎來開花結果。

另外，為了讓再生能源的整體發展環境更加完善，經濟部去年提出「再生能源發展條例」部分條文修正草案，排除相關法規限制、擴大釋出再生能源潛在場域，整合相關行政作業，藉由修法努力朝著一致及簡易的方向，建構綠電發展的標準化程序，其中，擴大推動的重點包括：太陽光電、離岸風電、小水力發電、生質能發電及地熱發電等。

同時，在「台灣二○五○淨零排放路徑」規劃當中，也可以看到政府首次全面揭露台灣在二○五○年達到淨零的方法與目標，根據規劃內容，截至二○三○年，政府預計將編列近九千億預算以協助產業、各部門轉型，且重點聚焦在「建築」、「運輸」、「工業」、「電力」及「負碳技術」五大路徑，承諾將輔以氫能、節能、碳捕捉、電力系統與儲能等「十二項關鍵戰略」配合，這將會是台灣有史以來，針對氣候、淨零最龐大的預算規模，可以看出政府的決心不容小覷。

進一步攤開「十二項關鍵戰略」可以發現，能源發展為整體的重中之重，根據經濟部提供資料，離岸風電、太陽光電估計在二○二六至三○年之間，增加將近二兆元投資。另外，還有生質能、地熱、氫能等前瞻的新能源加入，其中，氫能將由台電、中油領頭，在氫氣供應與氫能應用市場益趨健全的前提之下，台灣能源大軍名單也將持續壯大。

針對兩大成長最顯著的領域─太陽能與風力發電，相關建設的供應鏈概念股也都成為資金關注的焦點，包括：太陽能的元晶、中美晶、聯合再生、茂迪、安集、鈺德、達能，或是離岸風電的世紀鋼、世紀風電、上緯投控、台船、永冠ＫＹ、中鋼構、大亞、華新等都搭上政府政策商機，趁勢起飛。

電力系統與儲能也是關鍵

值得留意的是，因為再生能源的不穩定性相對較高，再加上未來能源趨勢講求智慧的配電模式，使得穩定供電及維持電力品質成為另一大挑戰，因此催生了極為關鍵的儲能需求，舉例來說，由於尖峰與離峰時段用電量落差甚大，尖峰時段往往會出現備載容量不足的狀況，因此，就更加需要儲能產品方能達到平衡，確實，在當前電力相當珍貴的前提之下，要如何把發電產生的電力儲存下來，以供需要的時候使用，就成為碳中和時代下不可或需的剛需。

經濟部次長曾文生日前也指出，由於風電與光電的尖峰發電特性，平均供電量仍然尚未達到標準，電網智慧化以及將其韌性進一步提升，會是當前台灣電力發展的最重要工作，也因此，電力系統與儲能領域成為「十二項關鍵戰略」當中投入金額名列前茅的項目，重要性不言而喻。

根據再生能源發展條例指出，儲能設備需包含儲能組件（電池芯、電池模組等元件）、電力轉換（功率調節ＰＣＳ）和電能管理系統（ＥＭＳ），整條產業鏈包含了許多不同零組件的公司，需要各司其職才能達到智慧電網的要求，國內業者包括：儲能系統的台達電、光寶科、東元，電網系統供應鏈的重電三雄中興電、華城、士電，以及不斷電系統的盈正、碩天、旭隼等也都分食商機，為話題下的新寵。

綠電交易商機躍上檯面

此外，隨著一七及一九年《電業法》及《再生能源發展條例》相繼修法後，政府全面開放再生能源電力可透過直供（民間電廠直接供電給用戶）、轉供（民間電廠經台電輸配電再供電給用戶）及再生能源售電業自由買賣，再加上企業購入再生能源的需求飛速成長，國內綠電交易市場一步一步崛起，隨之而來的購電合約（Power Purchase Agreement; PPA）的需求，更是帶動「再生能源售電業」的商機躍上檯面，台股當中不乏許多原本聚焦ＥＰＣ（電力系統開發與工程）、電廠投資等業務的業者，近年來也積極跨入綠電銷售，包括森崴能源、雲豹能源、泓德能源等都對該領域有所著墨，可持續關注。

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