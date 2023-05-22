據大陸海關總署網站公告消息，近日海關總署聯合三部委批覆，同意吉林省進一步擴大內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯海參崴港為內貿貨物中轉口岸，由浙江省舟山甬舟集裝箱碼頭、嘉興乍浦港作為內貿貨物跨境運輸入境口岸，並於6月1日起實施。對此，退役中將帥化民20日就表示，「俄羅斯要面對日本、南韓、美國，這是需要一個強大的海上力量，剛好中國大陸的大驅055、052、054就跟他一起合，向南威脅日本，向北保護北冰洋的航道」，引發討論。

前海軍艦長黃征輝20日在中天節目《前進戰略高地》中表示，「海參崴是俄羅斯所有領土裡面最靠南邊的，它在太平洋這邊是非常重要的不凍港，這個港對俄羅斯非常重要，他如果沒有這個港的話，可能就得往上走，這個港是俄羅斯在蘇聯時代、滿清末年的時候搶過去的」，黃征輝坦言，「俄國的重心是在歐洲那邊，他在海參崴的人口是非常少的，所以俄羅斯拿走了海參崴也一直發展不起來，而要怎麼發展經濟，俄羅斯就把海參崴當自由港，這就會讓他的經濟活絡起來，這就是自由港的很重要的原因，中國大陸又幫一個快要蕭條的港口帶起來了，又救活一個地區」。

同時退役中將帥化民也提到，「因為俄羅斯的潛艇是在海參崴，俄羅斯的水面艦不強，俄羅斯要面對日本、南韓、美國，這邊是需要一個強大的海上力量，這個海上力量除了潛艦以外，其他不夠，剛好中國大陸的大驅055、052、054，就跟他一起合，向南威脅日本，向北保護北冰洋的航道，這是未來的軍事合作，跟美國現在在菲律賓的把戲一樣」。